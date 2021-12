Bollettino Covid Calabria: +449 casi e 5 decessi

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.550.413 (+5.066).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 100.649 (+449) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 944 (35 in reparto, 6 in terapia intensiva, 903 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 12.176 (12.002 guariti, 174 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 3.108 (93 in reparto, 7 in terapia intensiva, 3008 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28.699 (28.003 guariti, 696 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 404 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 395 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.177 (9.053 guariti, 124 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3.168 (72 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3.088 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 331.14 (32.680 guariti, 434 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 799 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 789 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.545 (7.435 guariti, 110 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica 109 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

BOLLETTINO 19 DICEMBRE

Tamponi effettuati 1.550.413 (+5.066), tasso di positività allo 8,86%

Casi Totali: 100.649 (+449)

Catanzaro 13.120 (+65)

Cosenza 31.807 (+108)

Crotone 9.581 (+10)

Reggio Calabria 36.282 (+221)

Vibo Valentia 8.344 (+44)

Altra Regione o Stato Estero 1.515 (+1)

Guariti: 90.594 (+332)

Catanzaro 12.002 (+1)

Cosenza 28.003 (+30)

Crotone 9.053 (+3)

Reggio Calabria 32.680 (+289)

Vibo Valentia 7.435 (+9)

Altra Regione o Stato Estero 1.421 (0)

Deceduti: 1.548 (+5)

Catanzaro 174 (+1)

Cosenza 696 (+2)

Reggio Calabria 434 (+1)

Vibo Valentia 110 (+1)

Attualmente Positivi: 8.507 (+112)

Catanzaro 944 (+63)

Cosenza 3.108 (+76)

Crotone 404 (+7)

Reggio Calabria 3.168 (-69)

Vibo Valentia 799 (+34)

Altra Regione o Stato Estero 84 (+1)

– In Isolamento: 8.267 (+108)

Catanzaro 903 (+58)

Cosenza 3.008 (+79)

Crotone 395 (+4)

Reggio Calabria 3.088 (-68)

Vibo Valentia 789 (+34)

Altra Regione o Stato Estero 84 (+1)

– In Reparto: 219 (+2)

Catanzaro 35 (+4)

Cosenza 93 (-3)

Crotone 9 (+3)

Reggio Calabria 72 (-2)

Vibo Valentia 10 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)

– In Rianimazione: 21 (+2)