Bollettino Covid, in Calabria +228 nuovi positivi rispetto a ieri e 2 decessi

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1461414 (+3.808).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 94575 (+228) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 480 (17 in reparto, 10 in terapia intensiva, 453 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11871 (11704 guariti, 167 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 2006 (75 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1926 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28107 (27427 guariti, 680 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 230 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 226 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8950 (8830 guariti, 120 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1999 (42 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1953 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 31724 (31301 guariti, 423 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 465 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 457 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7233 (7126 guariti, 107 deceduti).

BOLLETTINO 5 DICEMBRE

Tamponi effettuati 1.461.414 (+3.808), tasso di positività allo 5,99%

Casi Totali: 94.575 (+228)

Catanzaro 12.351 (+8)

Cosenza 30.113 (+57)

Crotone 9.180 (+2)

Reggio Calabria 33.723 (+115)

Vibo Valentia 7.698 (+46)

Altra Regione o Stato Estero 1.510 (0)

Guariti: 87.751 (+120)

Catanzaro 11.704 (0)

Cosenza 27.427 (+10)

Crotone 8.830 (0)

Reggio Calabria 31.301 (+100)

Vibo Valentia 7.126 (+10)

Altra Regione o Stato Estero 1.363 (0)

Deceduti: 1.507 (+2)

Catanzaro 167 (+1)

Cosenza 680 (+1)

Attualmente Positivi: 5.317 (+106)

Catanzaro 480 (+7)

Cosenza 2.006 (+46)

Crotone 230 (+2)

Reggio Calabria 1.999 (+15)

Vibo Valentia 465 (+36)

Altra Regione o Stato Estero 137 (0)

– In Isolamento: 5.152 (+102)

Catanzaro 453 (+5)

Cosenza 1.926 (+46)

Crotone 226 (+1)

Reggio Calabria 1.953 (+15)

Vibo Valentia 457 (+35)

Altra Regione o Stato Estero 137 (0)

– In Reparto: 146 (+5)

– In Rianimazione: 19 (-1)