Bollettino Covid: in Calabria contagi e ricoveri ancora in aumento

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.433.031 (+7.348).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 92.936 (+285) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 329 (17 in reparto, 8 in terapia intensiva, 304 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.830 (11.664 guariti, 166 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.642 (56 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.580 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27.945 (27.267 guariti, 678 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 162 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 159 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.911 (8.792 guariti, 119 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.759 (43 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.713 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 31.311 (30.891 guariti, 420 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 387 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 378 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.155 (7.049 guariti, 106 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica 47 nuovi soggetti positivi di cui 6 fuori regione.

L’Asp di Cosenza comunica che “Oggi si registrano 66 nuovi casi; il numero totale dei casi è incrementato di 65 unità e non 66 in quanto 1 paziente ricoverato al Covid Rossano è stato trasferito in Terapia Intensiva presso AOMD Catanzaro e quindi risulta in carico all’ASP di Catanzaro.

Tamponi effettuati 1.433.031 (+7.348), tasso di positività allo 3,88%

Casi Totali: 92.936 (+285)

Catanzaro 12.159 (+41)

Cosenza 29.587 (+65)

Crotone 9.073 (+20)

Reggio Calabria 33.070 (+127)

Vibo Valentia 7.542 (+26)

Altra Regione o Stato Estero 1.505 (+6)

Guariti: 87.023 (+147)

Catanzaro 11.664 (+47)

Cosenza 27.267 (+9)

Crotone 8.792 (+37)

Reggio Calabria 30.891 (+43)

Vibo Valentia 7.049 (+10)

Altra Regione o Stato Estero 1.360 (+1)

Deceduti: 1.499 (+3)

Cosenza 678 (+1)

Crotone 119 (+1)

Vibo Valentia 106 (+1)

Attualmente Positivi: 4.414 (+135)

Catanzaro 329 (-6)

Cosenza 1.642 (+55)

Crotone 162 (-18)

Reggio Calabria 1.759 (+84)

Vibo Valentia 387 (+15)

Altra Regione o Stato Estero 135 (+5)

– In Isolamento: 4.268 (+129)

– In Reparto: 129 (+5)

– In Rianimazione: 17 (+1)