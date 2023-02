Castrolibero, incendio distrugge ristorante: si pensa al dolo. Il titolare: “ci rialzeremo”

CASTROLIBERO (CS) – “Questa notte la Calabria che non piace a nessuno ha fatto la sua opera di devastazione, distruggendo i nostri sacrifici, il nostro sudore, 15 ore di lavoro al giorno per cercare di darvi sempre il meglio”. Scrive così il titolare del ristorante Pandosia su Facebook dopo che un incendio ha distrutto il locale situato nel comune di Castrolibero. Sulle origini del rogo hanno avviato accertamenti i carabinieri ed i vigili del fuoco e non è esclusa l’ipotesi del dolo, come confermano anche i titolari del locale.