Castrovillari, Lo Polito schiude le scuole fino a fine novembre

CASTROVILLARI (CS) – Il Sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, ha firmato l’ordinanza con cui chiude le scuole di ogni e grado, da lunedì 16 di novembre a sabato 28 novembre compresi, «per prevenire la particolare circolazione del covid-19 e aiutare il sistema sanitario in affanno per il momento di grossa difficoltà.»

L’ordinanza è giunta dopo una serie di interlocuzioni, con i dirigenti scolastici, la Provincia e l’Azienda Sanitaria Provinciale, e viene predisposta nei tempi anche per dara l’opportunità a famiglie e scuola di attivarsi al meglio nell’organizzazione della didattica a distanza.

«La scuola è da tutelare come il suo desiderio di ripresa – si legge nella nota – che ci richiama la sfida e lo sforzo in cui si sta dimenando per la crescita del Paese. Non a caso in questi giorni, sempre più, proprio per l’insistenza del contagio, parlare di scuola, delle sue attività, significa riaffrontare la delicata questione “futuro” della collettività, che sfida “il domani” nelle aule dove la “speranza”, da sempre, risiede nei ragazzi e tra chi li vuole bene»

«La scuola, in fondo, esiste per questo, per custodire la speranza e coltivare ciò per cui è nata: far crescere donne e uomini che vi partecipano e perché, un “domani”, siano in grado di affrontare la realtà, anche quando si presenta con il volto imprevedibile di un “dramma” globale come può esserlo quello che stiamo vivendo».