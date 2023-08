Castrovillari, si finge nipote e chiede soldi ma lei non ci casca: arrestato 45enne

CASTROVILLARI (CS) – Nel corso del pomeriggio di sabato 26 agosto u.s., all’esito degli elementi raccolti ed in attesa di successivi sviluppi considerata l’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari, i Carabinieri della Compagnia di Castrovillari hanno arrestato in flagranza di reato C.S., cl. 78, di origine napoletane, indiziato del reato di “tentata truffa aggravata”.

L’episodio ha interessato un’anziana di Castrovillari che nelle prime ore del pomeriggio ha ricevuto una chiamata telefonica durante la quale l’interlocutore, identificandosi nel nipote, la avvisava che di lì a breve sarebbe passato un corriere per la consegna di un pacco, al quale avrebbe dovuto corrispondere un’ingente somma di denaro non avendo avuto modo di pagarlo in anticipo.

La signora però ha pensato bene di non fidarsi immediatamente e nonostante l’interlocutore cercasse di tenerla occupata telefonicamente, è riuscita a chiamare direttamente il proprio nipote che, intuendo si trattasse di un tentativo di frutta, ha subito avvisato i Carabinieri. Ed è in questo modo che i militari dell’Arma sono prontamente intervenuti presso l’abitazione dell’anziana dove hanno sorpreso il soggetto che aveva appena citofonato al campanello. Fermato e condotto in caserma, al termine dei primi accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Castrovillari l’uomo è stato arrestato e portato presso la Casa Circondariale di Castrovillari, dove permarrà in attesa dell’udienza di convalida.

L’attività svolta è il segno concreto dell’attenzione rivolta dall’Autorità Giudiziaria di Castrovillari e dal Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza nei confronti del particolare e tedioso fenomeno, in continua evoluzione.

Costituendo una delle priorità per l’Arma dei Carabinieri, sono state svolte mirate e diffuse campagne di informazione presso Chiese e luoghi di incontro per anziani nel corso delle quali sono stati illustrati gli elementi caratterizzanti del reato ed i metodi maggiormente utilizzati dagli autori, in modo da fornire un quadro d’insieme necessario per comprendere preventivamente il tentativo posto in essere e segnalarlo immediatamente al 112. L’invito è proprio quello di prendere tempo durante la chiamata ricevuta per contattare il numero unico europeo per le emergenze, così da attivare subito le Forze di Polizia che interverranno in supporto, anche in casi di dubbi, al fine di accertare la legittimità o meno della richiesta di denaro.