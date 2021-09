Cetraro, accoltella la madre: è grave. Arrestato il figlio 28enne

CETRARO (CS) – Mattia Spanò, 28 anni, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo che ha accoltellato la madre al culmine di una lite. La donna, Tina Avolio, è stata ricoverata in ospedale e le sue condizioni sono apparse subito critiche. Al momento, la prognosi resta riservata, ma la 64enne non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, madre e figlio si trovavano in casa quando sarebbe scoppiata l’ennesima lite tra i due pare per motivi economici legati ad una richiesta di denaro. Una discussione che è poi degenerata fino al tragico epilogo, quando il 28enne ha colpito la madre con numerose coltellate in diverse parti del corpo.

Ad allertare i carabinieri è stato un vicino di casa che ha sentito le urla. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri che dopo aver sfondato la porta hanno trovato la donna in una pozza di sangue. Il giovane, definito ‘problematico’ dagli investigatori è stato portato in carcere a Paola ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria.