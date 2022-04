Cetraro, agguato a colpi di pistola nella notte. Ferito un 45enne

COSENZA – E’ stato trasportato all’ospedale di Cosenza l’uomo di 45 anni, R.D.P., ferito nella notte a seguito di una sparatoria avvenuta a Cetraro sul Tirreno cosentino. I carabinieri indagano per ricostruire quanto accaduto. Tutto sarebbe accaduto intorno all’una questa notte nei pressi dell’abitazione del 45enne raggiunto da alcuni colpi di pistola alle gambe esplosi da un soggetto non identificato. La vittima è stata trasportata all’Annunziata ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul movente e per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto indagano i carabinieri di Paola