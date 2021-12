Colto da un malore prima del match Catanzaro-Foggia: morto il poliziotto Antonio Trotta

COSENZA – Era stato colto da un malore improvviso prima della gara di Serie C tra Catanzaro e Foggia, nella notte è sopraggiunto il decesso. Il funzionario della polizia di Stato in servizio per le operazioni di ordine pubblico, Antonio Trotta di 34 anni, commissario capo all’Anticrimine della Questura di Catanzaro e originario della provincia di Cosenza è morto all’ospedale Annunziata dove era ricoverato. Le condizioni di Trotta erano apparse subito gravissime, sul posto era intervenuto l’elisoccorso per il trasporto immediato al nosocomio bruzio dove ha subito un delicato intervento chirurgico alla testa. Purtroppo, il giovane funzionario di polizia non ce l’ha fatta.