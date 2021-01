Coniugi uccisi mentre raccoglievano olive, arrestato un parente delle vittime

REGGIO CALABRIA – Si sono aperte le porte del carcere per Francesco Barillà, di 65 anni, arrestato per il duplice omicidio, avvenuto il 9 dicembre scorso a Calanna, in provincia di Reggio Calabria, nel quale vennero uccisi i coniugi Giuseppe Cotroneo, di 58 anni, e Francesca Musolino di 51. Un’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri, dell’aggiunto Gerardo Dominijanni e del sostituto Flavia Modica.