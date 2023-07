Corigliano, distrutti dalle fiamme cinque furgoni di prodotti dolciari

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Cinque furgoni della Sima Distribuzione Srl, specializzata nella vendita di materie prime per pasticcerie, gelaterie e panifici, sono andati quasi completamente distrutti da un incendio divampato nella notte. Il rogo, nell’area urbana di Corigliano, in contrada Santa Lucia, secondo i primi riscontri, sarebbe di origine dolosa. Solo l’intervento dei Vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori. Sul posto anche i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano che hanno avviato le indagini per risalire agli eventuali responsabili dell’incendio.