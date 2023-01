Corigliano-Rossano, 17enne muore al rientro dall’ospedale: si indaga su decesso

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Dramma nel cosentino. E’ deceduta dopo essere stata mandata a casa dall’ospedale ‘Guido Compagna’ Marta, studentessa liceale decededuta a soli 17 anni. Un caso di morte sospetta che ha portato i carabinieri ad avviare mirate indagini. Secondo quanto emerso infatti, l’adolescente a casa avrebbe accusato forte vomito e diarrea. I genitori avevano quindi deciso di portarla al Pronto Soccorso dell’ospedale ‘Compagna’ di Corigliano. Qui i sanitari, dopo aver prestato le prime cure sanitarie, l’avrebbero successivamente dimessa ma le condizioni della giovane una volta tornata a casa, sarebbero nuovamente peggiorate.

I genitori hanno provato a portare la figlia per la seconda volta in ospedale ma purtroppo Marta era già priva di vita. Al momento non è stato deciso se sul corpo della 17enne sarà disposto l’esame autoptico. Secondo quanto emerso pare che la 17enne soffrisse di patologie pregresse, ma non è stato possibile chiarire se siano legate al malore che ha portato al decesso.