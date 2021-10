Coronavirus, in Calabria 115 nuovi positivi e 2 decessi nell’ultimo bollettino

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.233.584 (+3.187).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 85.358 (+115) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 87 (6 in reparto, 1 in terapia intensiva, 80 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.388 (11.232 guariti, 156 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.263 (18 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.241 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.463 (25.814 guariti, 649 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 236 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 231 in isolamento domiciliare) CASI CHIUSI 8.104 (7.989 guariti, 115 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 797 (54 in reparto, 6 in terapia intensiva, 737 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.114 (28.714 guariti, 400 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 251 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 244 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6,317 (6,217 guariti, 100 deceduti).

L’asp di Crotone comunica 17 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.

BOLLETTINO 14 OTTOBRE

Tamponi effettuati 1.233.584 (+3.187), percentuale dei tamponi positivi al 3,61%

Casi Totali: 85.358 (+115)

Catanzaro 11.475 (+7)

Cosenza 27.726 (+35)

Crotone 8.340 (+14)

Reggio Calabria 29.911 (+19)

Vibo Valentia 6.568 (+37)

Altra Regione o Stato Estero 1.338 (+3)

Guariti: 81.119 (+113)

Catanzaro 11.232 (+8)

Cosenza 25.814 (+21)

Crotone 7.989 (+13)

Reggio Calabria 28.714 (+60)

Vibo Valentia 6.217 (+11)

Altra Regione o Stato Estero 1.153 (0)

Deceduti: 1.429 (+2)

Cosenza 649 (+1)

Reggio Calabria 400 (+1)

Attualmente Positivi: 2.810 (0)

Catanzaro 87 (-1)

Cosenza 1.263 (+13)

Crotone 236 (+1)

Reggio Calabria 797 (-42)

Vibo Valentia 251 (+26)

Altra Regione o Stato Estero 176 (+3)

– In Isolamento: 2.707 (0)

– In Reparto: 92 (0)

– In Rianimazione: 11 (0)