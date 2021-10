Coronavirus, in Calabria +132 nuovi casi

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1212845 (+3.433).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 84550 (+132) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 134 (11 in reparto, 1 in terapia intensiva, 122 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11310 (11154 guariti, 156 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 1296 (27 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1266 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26223 (25577 guariti, 646 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 228 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 217 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7986 (7871 guariti, 115 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1140 (63 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1072 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28542 (28147 guariti, 395 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 126 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 121 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6285 (6185 guariti, 100 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica: “oggi 8 positivi di cui 1 fuori regione”. Un decesso in terapia intensiva del Policlinico riguarda un paziente dell’ASP di Crotone.

L’Asp di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione si registra un nuovo caso a domicilio”.

BOLLETTINO 7 OTTOBRE

Tamponi effettuati 1.212.845 (+3.433), percentuale dei tamponi positivi al 3,85%

Casi Totali: 84.550 (+132)

Catanzaro 11.444 (+7)

Cosenza 27.519 (+32)

Crotone 8.214 (+39)

Reggio Calabria 29.682 (+39)

Vibo Valentia 6.411 (+13)

Altra Regione o Stato Estero 1.280 (+2)

Guariti: 79.878 (+91)

Catanzaro 11.154 (+19)

Cosenza 25.577 (+55)

Crotone 7.871 (+12)

Reggio Calabria 28.147 (+5)

Vibo Valentia 6.185 (0)

Altra Regione o Stato Estero 944 (0)

Deceduti: 1.421 (+4)

Cosenza 646 (+1)

Crotone 115 (+1)

Reggio Calabria 395 (+1)

Vibo Valentia 100 (+1)

Attualmente Positivi: 3.251 (+37)

Catanzaro 134 (-12)

Cosenza 1.296 (-24)

Crotone 228 (+26)

Reggio Calabria 1.140 (+33)

Vibo Valentia 126 (+12)

Altra Regione o Stato Estero 327 (+2)

– In Isolamento: 3.123 (+43)

– In Reparto: 119 (-3)

– In Rianimazione: 9 (-3)