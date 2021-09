Coronavirus, in Calabria +155 nuovi casi. Aumentano i ricoveri

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.135.341 (+4.301).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 81.192 (+155) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 213 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 185 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.937 (10.788 guariti, 149 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1579 (46 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1527 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24.948 (24.326 guariti, 622 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 377 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 364 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.354 (7.245 guariti, 109 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2148 (75 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2.066 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.218 (25.844 guariti, 374 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 217 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 208 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.046 (5950 guariti, 96 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica 45 nuovi positivi di cui uno fuori regione.

L’Asp di Crotone comunica 28 nuovi soggetti positivi di cui 19 migranti.

L’Asp di Reggio comunica 63 nuovi soggetti positivi di cui 10 fuori regione.

L’Asp di Vibo comunica, a seguito di verifiche, un soggetto positivo guarito nel mese di aprile 2021, recuperato dalle schede in archivio e registrato oggi su ISS.

BOLLETTINO 14 SETTEMBRE

Tamponi effettuati 1.135.341 (+4.301), percentuale tamponi positivi: 3,60%

Casi Totali: 81.192 (+155)

Catanzaro 11.150 (+14)

Cosenza 26.527 (+44)

Crotone 7.731 (+9)

Reggio Calabria 28.366 (+53)

Vibo Valentia 6.263 (+5)

Altra Regione o Stato Estero 1.155 (+30)

Guariti: 74.959 (+291)

Catanzaro 10.788 (+21)

Cosenza 24.326 (+107)

Crotone 7.245 (+9)

Reggio Calabria 25.844 (+113)

Vibo Valentia 5.950 (+28)

Altra Regione o Stato Estero 806 (+13)

Deceduti: 1.357 (0)

Attualmente Positivi: 4.876 (-136)

Catanzaro 213 (-7)

Cosenza 1.579 (-63)

Crotone 377 (0)

Reggio Calabria 2.148 (-60)

Vibo Valentia 217 (-23)

Altra Regione o Stato Estero 342 (+17)

– In Isolamento: 4.690 (-141)

– In Reparto: 168 (+5)

– In Rianimazione: 18 (0)