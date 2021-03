Coronavirus, in Calabria nuovi positivi ancora sopra quota 400

CATANZARO – In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 615.272 soggetti per un totale di 653.967 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 45.236 (+412 rispetto a ieri), quelle negative 570.036.

Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 4.604 (92 in reparto AO di Cosenza; 18 in reparto al presidio di Rossano; 16 al presidio ospedaliero di Acri; 18 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 12 in terapia intensiva, 4.448 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.253 (8.922 guariti, 331 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2.294 (32 in reparto all’AO di Catanzaro; 10 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 25 in reparto all’AOU Mater Domini; 13 in terapia intensiva; 2.214 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.224 (4.118 guariti, 106 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 816 (27 in reparto; 789 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.934 (2.885 guariti, 49 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 554 (16 ricoverati, 538 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.656 (3.588 guariti, 68 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.305 (74 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 12 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 1.209 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15.237 (15.002 guariti, 235 deceduti).

– Altra Regione o Stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi:

Cosenza 192, Catanzaro 57, Crotone 47, Vibo Valentia 34, Reggio Calabria 82. Altra Regione o stato Estero 0.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 26.