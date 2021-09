Coronavirus, in Calabria oggi +143 nuovi casi e 4 decessi

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1172301 (+3.407).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 83032 (+143) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 257 (15 in reparto, 4 in terapia intensiva, 238 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11085 (10935 guariti, 150 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1423 (42 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1377 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25605 (24971 guariti, 634 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 338 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 330 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7653 (7540 guariti, 113 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1726 (82 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1640 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27416 (27029 guariti, 387 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 95 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 89 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6211 (6114 guariti, 97 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 17 nuovi positivi – c’è un decesso in terapia intensiva del Policlinico, riguarda un paziente appartenente all’ASP di Cosenza che lo inserirà nel suo report.

L’Asp di Cosenza comunica 38 nuovi casi; il numero totale dei casi è incrementato di 39 unità e non di 38, in quanto è stato registrato il decesso, avvenuto ieri pomeriggio, di un paziente ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’AOMD, in precedenza in carico all’ASP di Catanzaro.

Nel setting fuori regione si segnala il trasferimento di 1 ricoverato da altri Reparti AO CS in Terapia Intensiva AO CS.Nei casi a domicilio del setting fuori regione attualmente sono compresi 6 casi persi al follow-up.

Il numero dei guariti fa riferimento ai dati presenti nella piattaforma nazionale Covid-19 dell’ISS; dal loro aggiornamento discende il conteggio degli attuali positivi.

L’Asp di Crotone comunica 16 nuovi positivi ma ne risultano 15 perché tolto un positivo noto per trasferimento competenza presso altra ASP. Un decesso paziente ospedalizzato.

BOLLETTINO 24 SETTEMBRE

Tamponi effettuati 1.172.301 (+3.407), percentuale dei tamponi positivi al 4,20%

Casi Totali: 83.032 (+143)

Catanzaro 11.342 (+17)

Cosenza 27.028 (+39)

Crotone 7.991 (+15)

Reggio Calabria 29.142 (+63)

Vibo Valentia 6.306 (+9)

Altra Regione o Stato Estero 1.223 (0)

Guariti: 77.458 (+297)

Catanzaro 10.935 (+17)

Cosenza 24.971 (+89)

Crotone 7.540 (+78)

Reggio Calabria 27.029 (+98)

Vibo Valentia 6.114 (+10)

Altra Regione o Stato Estero 869 (+5)

Deceduti: 1.389 (+4)

Cosenza 634 (+1)

Crotone 113 (+1)

Reggio Calabria 387 (+1)

Vibo Valentia 97 (+1)

Attualmente Positivi: 4.185 (-158)

Catanzaro 257 (0)

Cosenza 1.423 (-51)

Crotone 338 (-64)

Reggio Calabria 1.726 (-36)

Vibo Valentia 95 (-2)

Altra Regione o Stato Estero 346 (-5)

– In Isolamento: 4.014 (-147)

– In Reparto: 158 (-10)

– In Rianimazione: 13 (-1)