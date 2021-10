Coronavirus, in Calabria quasi 200 nuovi casi. Tasso di positività supera il 5%

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1292143 (+3.786).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 87205 (+197) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 80 (7 in reparto, 1 in terapia intensiva, 72 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11484 (11327 guariti, 157 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 1169 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1140 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26950 (26295 guariti, 655 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 239 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 231 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8351 (8236 guariti, 115 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 904 (44 in reparto, 3 in terapia intensiva, 857 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29730 (29322 guariti, 408 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 443 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 436 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6462 (6359 guariti, 103 deceduti).

L’ Asp di Catanzaro comunica “oggi 11 nuovi positivi di cui 1 fuori regione”.

BOLLETTINO 29 OTTOBRE

Tamponi effettuati 1.292.143 (+3.786), percentuale dei tamponi positivi al 5,20%

Casi Totali: 87.205 (+197)

Catanzaro 11.564 (+10)

Cosenza 28.119 (+52)

Crotone 8.590 (+23)

Reggio Calabria 30.634 (+97)

Vibo Valentia 6.905 (+14)

Altra Regione o Stato Estero 1.393 (+1)

Guariti: 82.761 (+130)

Catanzaro 11.327 (+5)

Cosenza 26.295 (+9)

Crotone 8.236 (+23)

Reggio Calabria 29.322 (+80)

Vibo Valentia 6.359 (+12)

Altra Regione o Stato Estero 1.222 (+1)

Deceduti: 1.447 (+1)

Cosenza 655 (+1)

Attualmente Positivi: 2.997 (+66)

Catanzaro 80 (+5)

Cosenza 1.169 (+42)

Crotone 239 (0)

Reggio Calabria 904 (+17)

Vibo Valentia 443 (+2)

Altra Regione o Stato Estero 162 (0)

– In Isolamento: 2.898 (+63)

– In Reparto: 95 (+4)

– In Rianimazione: 4 (-1)