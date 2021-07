Coronavirus, risalgono: +71 nuovi positivi in Calabria

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 971420 (+2.074).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 69805 (+71) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 38 (4 in reparto, 1 in terapia intensiva, 33 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10243 (10099 guariti, 144 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 1549 (25 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1521 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21859 (21298 guariti, 561 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 51 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6589 (6488 guariti, 101 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 263 (12 in reparto, 1 in terapia intensiva, 250 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23082 (22744 guariti, 338 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 19 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 16 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5570 (5478 guariti, 92 deceduti).

L’ASP di Crotone comunica di aver spostato un positivo da Casi totali Regione al setting Altro/Fuori Regione – Isolamento.

L’ASP di Vibo Valentia comunica che 5 soggetti in più già guariti nei mesi precedenti, recuperati dalle schede in archivio registrati oggi su ISS.

BOLLETTINO 21 LUGLIO:

Tamponi effettuati 971.420 (+2.074), percentuale tamponi positivi: 3,42%

Casi Totali: 69.805 (+71)

Catanzaro 10.281 (+8)

Cosenza 23.408 (+28)

Crotone 6.640 (+13)

Reggio Calabria 23.345 (+15)

Vibo Valentia 5.589 (+7)

Altra Regione o Stato Estero 542 (0)

Guariti: 66.475 (+42)

Catanzaro 10.099 (+3)

Cosenza 21.298 (+24)

Crotone 6.488 (+8)

Reggio Calabria 22.744 (+2)

Vibo Valentia 5.478 (+5)

Altra Regione o Stato Estero 368 (0)

Deceduti:

1.238 (0)