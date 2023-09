Cosenza, arrestata coppia di ladri incubo di cittadini e commercianti in città

//include("SS_LIB/gestione_banner.php"); ?>

COSENZA – Nelle prime ore del pomeriggio di ieri, 29 settembre 2023, personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Cosenza, su richiesta della locale Procura della Repubblica, diretta da Mario Spagnuolo, nei confronti di un uomo e di una donna, conviventi, entrambi pregiudicati, responsabili, in concorso, di furto e danneggiamento aggravato, incendio e ricettazione, in danno di privati ed operatori commerciali del capoluogo.

I numerosi colpi messi a segno dalla coppia non solo hanno destato particolare allarme nella collettività, ma hanno causato ingenti danni, soprattutto ai soggetti colpiti dagli episodi incendiari, costringendo talvolta gli operatori commerciali a sospendere l’attività lavorativa per avviare costose riparazioni

In particolare, a seguito delle numerose denunce presentate in Questura, personale della

Squadra Mobile di Cosenza, coordinato e diretto dalla locale Procura della Repubblica, avviava una serie di attività che permetteva di ricostruire la dinamica dei vari eventi ma soprattutto di identificare gli autori dei reati.

Il lavoro certosino e scrupoloso degli investigatori, che non hanno trascurato alcun dettaglio, ha consentito di ricondurre gran parte degli eventi presi in esame, ad un’unica matrice criminale, valutato anche il modus operandi dei malfattori. Centinaia sono stati i fotogrammi, estrapolati dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza privati e di città, visionati ed analizzati dai poliziotti che in tutte le occasioni hanno riconosciuto la coppia all’atto di compiere il reato, in una circostanza, determinante è stato anche il contributo degli operatori della Polizia Scientifica.

Raccolti tutti gli elementi, è stato possibile attribuire ai due arrestati la responsabilità di ben 5 danneggiamenti, anche a mezzo incendio, e di 5 furti perpetrati dalla coppia in danno di privati e di esercizi commerciali con sede in città, avvenuti tra il mese di novembre del 2022 e lo scorso mese di luglio, il tutto compendiato in una corposa e dettagliata informativa finale consegnata alla Procura della Repubblica di Cosenza, che ha avanzato ed ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari il provvedimento della custodia cautelare in carcere.

Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato condotto in carcere mentre alla donna il provvedimento è stato notificato presso la struttura carceraria dove si trova già ristretta, in quanto detenuta per altra causa.