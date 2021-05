Cosenza, avverte un malore e muore in auto. Poco prima aveva ricevuto la seconda dose di vaccino

COSENZA – Avverte un malore e muore un auto. E’ ancora avvolta nel mistero la tragica morte di un uomo di 66 anni nel pomeriggio di ieri a Cosenza. L’uomo era uscito di casa dicendo ai familiari di andare a comprare un pacchetto di sigarette, senza farvi più ritorno. Durante il tragitto l’uomo ha avvertito un malore e si è accasciato all’interno della propria auto, una Fiat Punto. Ad accorgersi del corpo alcuni passanti della zona i quali hanno tempestivamente allertato i soccorsi. Il fatto è accaduto su via Popilia. Ieri mattina – secondo quanto si apprende – Antonio Perseu, questo il nome della vittima, avrebbe ricevuto la seconda dose del vaccino anti-Covid e nel pomeriggio aveva riferito di avere mal di stomaco. Non è chiaro al momento quale siero sia stato somministrato, né il centro vaccinale in cui l’uomo si sia recato. Sul posto il personale sanitario del 118, gli agenti della polizia municipale di Cosenza e il medico legale per gli accertamenti e le verifiche del caso. Si attende nelle prossime ore la decisione del magistrato.