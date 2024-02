Cosenza, beccato in casa della madre nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato 41enne

COSENZA – A Cosenza, nell’ambito di un ordinario servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Cosenza Centro hanno tratto in arresto obbligatorio, in flagranza di reato, un 41enne del posto.

L’arrestato è stato sorpreso nell’abitazione della propria madre, in violazione della misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare con il divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa, cui era sottoposto dal 4 gennaio 2023, in quanto ritenuto responsabile del delitto di maltrattamenti in famiglia commesso nei confronti della madre. All’esito del giudizio direttissimo, il Tribunale di Cosenza, su richiesta della locale Procura della Repubblica, gli ha applicato la custodia cautelare in carcere. L’indagato è stato, quindi, trasferito presso la casa circondariale di Cosenza.