Cosenza, beccato mentre getta la cocaina dall’auto. Arrestato 53enne

COSENZA – Nei giorni scorsi, personale di questa Squadra Mobile, nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di droga, traeva in arresto R.P., 53 enne di Casali del Manco, pregiudicato per reati specifici.

L’uomo veniva controllato a bordo della sua autovettura dove, cercando di sfruttare un frangente favorevole, gettava in terra una dose di cocaina, gesto che non sfuggiva ai poliziotti. Successivamente, veniva eseguita una perquisizione presso la sua abitazione nonché i magazzini a lui in uso.

La stessa, permetteva di rinvenire e di sequestrare grammi 30 di sostanza stupefacente del tipo cocaina nonché un bilancino, soldi, materiale di confezionamento e contabilità dello spaccio.

All’esito delle formalità di rito, veniva tratto in arresto nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di droga e associato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione della competente A.G..

All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice sostituiva la misura degli arresti domiciliari con quella di presentazione alla P.G. per la firma.