Cosenza, fugge al posto di blocco: 33enne bloccato e arrestato per spaccio di cocaina

COSENZA – Continuano incessanti i servizi straordinari di controllo del territorio svolti dalla Polizia di Stato nel centro cittadino. Nell’ambito di detti servizi, un soggetto 47enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e altri due soggetti denunciati per uso personale di sostanza stupefacente. Inoltre, nel corso di un posto di controllo, un’autovettura con due persone a bordo ha repentinamente accelerato davanti agli Agenti che intimavano l’ALT, dandosi alla fuga. La corsa dell’autovettura sospetta è stata interrotta dalla Volante dopo un inseguimento per le vie della Città.

Il passeggero, 33enne, sorvegliato speciale e noto alle Forze di Polizia per precedenti inerenti gli stupefacenti, è stato sottoposto a perquisizione che ha consentito di rinvenire addosso all’uomo, celati negli slip, 15 dosi di cocaina. La persona è stata tratta in arresto e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i reati di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale. Su richiesta della locale Procura, coordinata dal Procuratore Capo dr. Mario Spagnuolo, è stata notificata l’Ordinanza dell’Applicazione della Misura Cautelare della Custodia Cautelare in Carcere. Il conducente è stato segnalato all’Autorità Amministrative per uso di sostanze stupefacenti e denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza a Pubblico Ufficiale.