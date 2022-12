Cosenza, i Nas sequestrano oltre 60 kg di dolci e luminarie illegali

COSENZA – I Carabinieri del Nas di Cosenza, nell’ambito dei controlli disposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in materia di luminarie ed articoli natalizi, hanno eseguito negli ultimi giorni, numerosi controlli presso esercizi commerciali, laboratori di pasticceria e rivendite di oggettistica ricadenti nelle province di Cosenza e Crotone, al fine di contrastare il fenomeno della distribuzione di alimenti di dubbia provenienza e prevenire l’immissione in commercio di prodotti non conformi, tutelando la sicurezza e la salute dei consumatori e dei bambini.

L’attività di controllo svolta dagli uomini del NAS, ha inoltre consentito di sequestrare oltre 60 kg di prodotti di pasticceria secca, semilavorati privi di etichettatura ed indicazioni sulla loro tracciabilità. Sono state inoltre sequestrate decine di confezioni di decorazioni e illuminazioni natalizie non conformi ai requisiti normativi, con conseguente segnalazione alle competenti Autorità Amministrative dei titolari di due diverse attività commerciali per carenza dei requisiti igienico-sanitari e strutturali.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, al fine di garantire la tutela della salute pubblica.