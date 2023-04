Cosenza, nascondeva cocaina e marijuana in casa. Arrestato 28enne cosentino

COSENZA (CS) – I carabinieri di Cosenza nella notte, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato, in flagranza di reato, un 28enne cosentino. I militari hanno scoperto e sequestrato, occultati nell’abitazione dell’indagato, nella sua esclusiva disponibilità, due flaconi in plastica contenenti complessivamente 6,4 grammi di cocaina suddivisi in 15 dosi e mezzo grammo di marijuana, nonchè un bilancino di precisione, materiale da taglio e da confezionamento e l’importo di 140 euro, costituito da banconote di piccolo taglio, ritenuto provento dell’accertata attività illecita. Su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.