Cosenza piange Severo Grisaro, storico albergatore della città. Il cordoglio del sindaco

COSENZA – “Molto conosciuto in città per la sua attività, titolare dell’Hotel Grisaro, struttura ricettiva di via Montesanto, Severo Grisaro (detto Severino) – ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso – ha gestito, insieme alla famiglia, una delle aziende più longeve del nostro territorio. Il suo nome è legato anche allo storico Caffè Grisaro, fondato dal padre Serafino e punto di riferimento dei cosentini, sin dagli anni ’50. In quel locale, sin da quel tempo, Severino cominciò a formarsi e ad apprendere i segreti di un’attività che lo ha visto tra i protagonisti della ricettività alberghiera e della ospitalità cosentine. Con lui – ha aggiunto Franz Caruso – va via un pezzo importante

della storia cittadina e un lavoratore instancabile autentico pioniere nel suo settore”. Alla moglie, signora Dina Maletta e ai figli Serena e Serafino, il Sindaco Franz Caruso ha espresso le sue più sentite condoglianze e quelle di tutta l’Amministrazione comunale.