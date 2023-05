Cosenza, recuperato un quadro dell’Ottocento rubato 27 anni fa

COSENZA – A Cosenza, presso la storica Caserma “Paolo Grippo”, il Tenente Giacomo Geloso, Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza, unitamente al Luogotenente Renato Morrone, Comandante della Stazione Carabinieri di Cosenza Centro, restituirà a privato cittadino un dipinto, olio su tela, attribuito all’artista ottocentesco Giovan Battista Santoro, raffigurante “San Francesco da Paola”, asportato a Dipignano nel dicembre 1996.

La restituzione è il risultato di una indagine condotta dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza in collaborazione con la Stazione Carabinieri di Cosenza Centro, con il coordinamento della Procura della Repubblica bruzia. Dalle attività di analisi effettuate sulla Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti, in uso esclusivo al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, sviluppate a seguito di una perquisizione domiciliare eseguita nell’abitato cosentino, è stato riscontrato come il dipinto rinvenuto fosse quello sottratto il 2 dicembre 1996 in una abitazione privata di Dipignano.

Il valore economico del bene, di indubbio valore artistico, risulta stimato nell’ordine di circa 6.000 euro.