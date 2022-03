Cosenza, sparatoria vicino allo stadio “Marulla”: un ferito

COSENZA – Ieri sera a Cosenza un giovane è stato ferito da alcuni colpi di pistola esplosi in una zona non distante dello stadio “Marulla”. Si tratta di un 31enne cosentino, A.F., trasportato all’ospedale dell’Annunziata con delle ferite al torace. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto si è appreso una persona, con il volto travisato, avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro il 31enne, approfittando anche della confusione dovuta alla partita che si era appena conclusa tra il Cosenza e il Lecce, con la strada ancora piena di auto. Sul caso indaga la Polizia di Stato.