Covid: 11 vittime in Calabria nelle ultime 24 ore. Tasso di positività al 25%

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2874365 (+9.799).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 342753 (+2.479) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 7372 (83 in reparto, 8 in terapia intensiva, 7281 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 42058 (41784 guariti, 274 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 44880 (84 in reparto, 5 in terapia intensiva, 44791 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41211 (40164 guariti, 1047 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3738 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3723 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 31340 (31124 guariti, 216 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 10856 (87 in reparto, 4 in terapia intensiva, 10765 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 121537 (120796 guariti, 741 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 18324 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18311 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 19080 (18911 guariti, 169 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 13 nuovi casi a domicilio.

BOLLETTINO 22 APRILE 2022

Tamponi effettuati 2.874.365 (+9.799). Tasso di positività al 25,30%

Casi Totali: 342.753 (+2.479)

Catanzaro 49.430 (+573)

Cosenza 86.091 (+835)

Crotone 35.078 (+227)

Reggio Calabria 132.393 (+649)

Vibo Valentia 37.404 (+182)

Altra Regione o Stato Estero 2.357 (+13)

Guariti: 254.476 (+1.491)

Catanzaro 41.784 (+403)

Cosenza 40.164 (+82)

Crotone 31.124 (+95)

Reggio Calabria 120.796 (+657)

Vibo Valentia 18.911 (+253)

Altra Regione o Stato Estero 1.697 (+1)

Deceduti: 2.460 (+11)

Catanzaro 274 (+2)

Cosenza 1.047 (+6)

Crotone 216 (0)

Reggio Calabria 741 (+3)

Vibo Valentia 169 (0)

Altra Regione o Stato Estero 13 (0)

Attualmente Positivi: 85.817 (+977)

Catanzaro 7.372 (+168)

Cosenza 44.880 (+747)

Crotone 3.738 (+132)

Reggio Calabria 10.856 (-11)

Vibo Valentia 18.324 (-71)

Altra Regione o Stato Estero 647 (+12)

– In Isolamento: 85.518 (+987)

Catanzaro 7.281 (+165)

Cosenza 44.791 (+753)

Crotone 3.723 (+129)

Reggio Calabria 10.765 (-4)

Vibo Valentia 18.311 (-68)

Altra Regione o Stato Estero 647 (+12)

– In Reparto: 282 (-10)

Catanzaro 83 (+2)

Cosenza 84 (-6)

Crotone 15 (+3)

Reggio Calabria 87 (-6)

Vibo Valentia 13 (-3)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)

– In Rianimazione: 17 (0)

Catanzaro 8 (+1)

Cosenza 5 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 4 (-1)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)