Covid Calabria: +1.327 nuovi casi su poco più di 7000 tamponi. Cosenza la provincia più colpita

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.343.856 (+7.366).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 226.269 (+1.327) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4.336 (45 in reparto, 6 in terapia intensiva, 4.285 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25.167 (24.934 guariti, 233 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 14.860 (89 in reparto, 5 in terapia intensiva, 14.766 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 35.355 (34.443 guariti, 912 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3.330 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.301 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 19.572 (19.388 guariti, 184 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 11.481 (93 in reparto, 5 in terapia intensiva, 11.383 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 83.502 (82.862 guariti, 640 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 12.462 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.451 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 14.362 (14.209 guariti, 153 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 493 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

BOLLETTINO 6 MARZO

Tamponi effettuati 2.343.856 (+7.366). Percentuale dei tamponi positivi: 18,02%

Casi Totali: 226.269 (+1.327)

Catanzaro 29.503 (+184)

Cosenza 50.215 (+492)

Crotone 22.902 (+20)

Reggio Calabria 94.983 (+627)

Vibo Valentia 26.824 (+3)

Altra Regione o Stato Estero 1.842 (+1)

Guariti: 177.427 (+1.203)

Catanzaro 24.934 (+49)

Cosenza 34.443 (+7)

Crotone 19.388 (+33)

Reggio Calabria 82.862 (+1082)

Vibo Valentia 14.209 (+30)

Altra Regione o Stato Estero 1.591 (+2)

Deceduti: 2.134 (+7)

Catanzaro 233 (+1)

Cosenza 912 (+4)

Crotone 184 (0)

Reggio Calabria 640 (+2)

Vibo Valentia 153 (0)

Altra Regione o Stato Estero 12 (0)

Attualmente Positivi: 46.708 (+117)

Catanzaro 4.336 (+134)

Cosenza 14.860 (+481)

Crotone 3.330 (-13)

Reggio Calabria 11.481 (-457)

Vibo Valentia 12.462 (-27)

Altra Regione o Stato Estero 239 (-1)

– In Isolamento: 46.425 (+115)

Catanzaro 4.285 (+135)

Cosenza 14.766 (+482)

Crotone 3.301 (-13)

Reggio Calabria 11.383 (-461)

Vibo Valentia 12.451 (-27)

Altra Regione o Stato Estero 239 (-1)

– In Reparto: 267 (+3)

Catanzaro 45 (-1)

Cosenza 89 (0)

Crotone 29 (0)

Reggio Calabria 93 (+4)

Vibo Valentia 11 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)

– In Rianimazione: 16 (-1)

Catanzaro 6 (0)

Cosenza 5 (-1)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 5 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)