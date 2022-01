Covid Calabria: +1.527 nuovi casi, 7 decessi e ricoveri in calo

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1926822 (+9.887).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 158157 (+1.527) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6148 (81 in reparto, 11 in terapia intensiva, 6056 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15073 (14882 guariti, 191 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 9912 (132 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9771 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 31272 (30488 guariti, 784 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2889 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2860 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11560 (11417 guariti, 143 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 13812 (171 in reparto, 13 in terapia intensiva, 13628 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 47615 (47094 guariti, 521 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 8653 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 8638 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9479 (9346 guariti, 133 deceduti).

BOLLETTINO 22 GENNAIO

Tamponi effettuati 1.926.822 (+9.887), tasso di positività: 15,44%

Casi Totali: 158.157 (+1.527)

Catanzaro 21.221 (+294)

Cosenza 41.184 (+157)

Crotone 14.449 (+130)

Reggio Calabria 61.427 (+735)

Vibo Valentia 18.132 (+211)

Altra Regione o Stato Estero 1.744 (0)

Guariti: 114.742 (+1.003)

Catanzaro 14.882 (+97)

Cosenza 30.488 (+115)

Crotone 11.417 (+35)

Reggio Calabria 47.094 (+719)

Vibo Valentia 9.346 (+34)

Altra Regione o Stato Estero 1.515 (+3)

Deceduti: 1.782 (+7)

Catanzaro 191 (0)

Cosenza 784 (+2)

Crotone 143 (+2)

Reggio Calabria 521 (+3)

Vibo Valentia 133 (0)

Altra Regione o Stato Estero 10 (0)

Attualmente Positivi: 41.633 (+517)

Catanzaro 6.148 (+197)

Cosenza 9.912 (+40)

Crotone 2.889 (+93)

Reggio Calabria 13.812 (+13)

Vibo Valentia 8.653 (+177)

Altra Regione o Stato Estero 219 (-3)

– In Isolamento: 41.169 (+527)

Catanzaro 6.056 (+192)

Cosenza 9.771 (+43)

Crotone 2.860 (+92)

Reggio Calabria 13.628 (+22)

Vibo Valentia 8.638 (+181)

Altra Regione o Stato Estero 216 (-3)

– In Reparto: 430 (-10)

Catanzaro 81 (+5)

Cosenza 132 (-3)

Crotone 29 (+1)

Reggio Calabria 171 (-9)

Vibo Valentia 15 (-4)

Altra Regione o Stato Estero 2 (0)

– In Rianimazione: 34 (0)

Catanzaro 11 (0)

Cosenza 9 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 13 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (0)