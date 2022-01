Covid Calabria: 15 vittime nelle ultime 24 ore. Tasso di positività in calo

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.952.440 (+11.681).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 161.518 (+1.256) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6.373 (83 in reparto, 12 in terapia intensiva, 6.278 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15.534 (15.342 guariti, 192 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 9.998 (134 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9.855 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 31.499 (30.705 guariti, 794 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3.158 (25 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.133 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.718 (11.567 guariti, 151 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 12.161 (167 in reparto, 13 in terapia intensiva, 11.981 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 50.556 (50.023 guariti, 533 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 9.186 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 9.167 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.591 (9.455 guariti, 136 deceduti).

BOLLETTINO 25 GENNAIO

Tamponi effettuati 1.952.440 (+11.681), percentuale dei tamponi positivi: 10,75%

Casi Totali: 161.518 (+1.256)

Catanzaro 21.907 (+332)

Cosenza 41.497 (+128)

Crotone 14.876 (+147)

Reggio Calabria 62.717 (+315)

Vibo Valentia 18.777 (+334)

Altra Regione o Stato Estero 1.744 (0)

Guariti: 118.607 (+1.469)

Catanzaro 15.342 (+248)

Cosenza 30.705 (+172)

Crotone 11.567 (+59)

Reggio Calabria 50.023 (+965)

Vibo Valentia 9.455 (+25)

Altra Regione o Stato Estero 1.515 (0)

Deceduti: 1.816 (+15)

Catanzaro 192 (0)

Cosenza 794 (+3)

Crotone 151 (+4)

Reggio Calabria 533 (+6)

Vibo Valentia 136 (+2)

Altra Regione o Stato Estero 10 (0)

Attualmente Positivi: 41.095 (-228)

Catanzaro 6.373 (+84)

Cosenza 9.998 (-47)

Crotone 3.158 (+84)

Reggio Calabria 12.161 (-656)

Vibo Valentia 9.186 (+307)

Altra Regione o Stato Estero 219 (0)

– In Isolamento: 40.630 (-225)

Catanzaro 6.278 (+85)

Cosenza 9.855 (-53)

Crotone 3.133 (+87)

Reggio Calabria 11.981 (-652)

Vibo Valentia 9.167 (+308)

Altra Regione o Stato Estero 216 (0)

– In Reparto: 430 (-5)

Catanzaro 83 (-3)

Cosenza 134 (+6)

Crotone 25 (-3)

Reggio Calabria 167 (-4)

Vibo Valentia 19 (-1)

Altra Regione o Stato Estero 2 (0)

– In Rianimazione: 35 (+2)

Catanzaro 12 (+2)

Cosenza 9 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 13 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (0)