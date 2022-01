Covid Calabria: +2.288 casi e 9 vittime nell’ultimo bollettino. Ricoveri in lieve calo

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1806078 (+13.581).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 133377 (+2.288) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4050 (74 in reparto, 15 in terapia intensiva, 3961 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13584 (13404 guariti, 180 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 7499 (128 in reparto, 8 in terapia intensiva, 7363 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29898 (29143 guariti, 755 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1426 (21 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1405 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10499 (10365 guariti, 134 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 11136 (161 in reparto, 14 in terapia intensiva, 10961 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 38489 (38008 guariti, 481 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 6485 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 6477 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8596 (8469 guariti, 127 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica nel setting fuori regione 6 nuovi casi a domicilio.

BOLLETTINO 12 GENNAIO

Tamponi effettuati 1.806.078 (+13.581), percentuale dei tamponi positivi: 16,85%

Casi Totali: 133.377 (+2.288)

Catanzaro 17.634 (+208)

Cosenza 37.397 (+452)

Crotone 11.925 (+91)

Reggio Calabria 49.625 (+979)

Vibo Valentia 15.081 (+552)

Altra Regione o Stato Estero 1.715 (+6)

Guariti: 100.829 (+1.050)

Catanzaro 13.404 (+159)

Cosenza 29.143 (+132)

Crotone 10.365 (+79)

Reggio Calabria 38.008 (+604)

Vibo Valentia 8.469 (+73)

Altra Regione o Stato Estero 1.440 (+3)

Deceduti: 1.687 (+9)

Catanzaro 180 (0)

Cosenza 755 (+6)

Crotone 134 (+1)

Reggio Calabria 481 (0)

Vibo Valentia 127 (+2)

Altra Regione o Stato Estero 10 (0)

Attualmente Positivi: 30.861 (+1.229)

Catanzaro 4.050 (+49)

Cosenza 7.499 (+314)

Crotone 1.426 (+11)

Reggio Calabria 11.136 (+375)

Vibo Valentia 6.485 (+477)

Altra Regione o Stato Estero 265 (+3)

– In Isolamento: 30.429 (+1.245)

Catanzaro 3.961 (+58)

Cosenza 7.363 (+312)

Crotone 1.405 (+16)

Reggio Calabria 10.961 (+377)

Vibo Valentia 6.477 (+479)

Altra Regione o Stato Estero 262 (+3)

– In Reparto: 394 (-16)

Catanzaro 74 (-9)

Cosenza 128 (+2)

Crotone 21 (-5)

Reggio Calabria 161 (-2)

Vibo Valentia 8 (-2)

Altra Regione o Stato Estero 2 (0)

– In Rianimazione: 38 (0)