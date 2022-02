Covid Calabria: casi in risalita (+2.034) e 9 decessi nell’ultimo bollettino

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2030670 (+11.640).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 173.814 (+2.034) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6.840 (77 in reparto, 6 in terapia intensiva, 6.757 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17.237 (17.033 guariti, 204 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 10.492 (155 in reparto, 5 in terapia intensiva, 10.332 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 32.048 (31.236 guariti, 812 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2.736 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.716 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 14.015 (13.855 guariti, 160 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 10.218 (139 in reparto, 9 in terapia intensiva, 10.070 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 57.642 (57.065 guariti, 577 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 10.864 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 10.848 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.971 (9.829 guariti, 142 deceduti).

L’ Asp di Cosenza comunica 148 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione, inoltre precisa che: “dei due decessi comunicati oggi, uno è avvenuto a domicilio il 27/12/2021 e se ne è avuta notizia tramite scheda Istat di morte, pervenuta l’1/2/2022”.

BOLLETTINO 2 FEBBRAIO

Tamponi effettuati 2.030.670 (+11.640), percentuale dei tamponi positivi al 17,47%

Casi Totali: 173.814 (+2.034)

Catanzaro 24.077 (+315)

Cosenza 42.540 (+147)

Crotone 16.751 (+370)

Reggio Calabria 67.860 (+855)

Vibo Valentia 20.835 (+346)

Altra Regione o Stato Estero 1.751 (+1)

Guariti: 130.587 (+1.535)

Catanzaro 17.033 (+290)

Cosenza 31.236 (+74)

Crotone 13.855 (+168)

Reggio Calabria 57.065 (+982)

Vibo Valentia 9.829 (+21)

Altra Regione o Stato Estero 1.569 (0)

Deceduti: 1.905 (+9)

Catanzaro 204 (+3)

Cosenza 812 (+2)

Crotone 160 (+2)

Reggio Calabria 577 (+1)

Vibo Valentia 142 (+1)

Altra Regione o Stato Estero 10 (0)

Attualmente Positivi: 41.322 (+490)

Catanzaro 6.840 (+22)

Cosenza 10.492 (+71)

Crotone 2.736 (+200)

Reggio Calabria 10.218 (-128)

Vibo Valentia 10.864 (+324)

Altra Regione o Stato Estero 172 (+1)

– In Isolamento: 40.891 (+493)

Catanzaro 6.757 (+26)

Cosenza 10.332 (+69)

Crotone 2.716 (+199)

Reggio Calabria 10.070 (-124)

Vibo Valentia 10.848 (+323)

Altra Regione o Stato Estero 168 (0)

– In Reparto: 410 (-1)

Catanzaro 77 (-2)

Cosenza 155 (+2)

Crotone 20 (+1)

Reggio Calabria 139 (-4)

Vibo Valentia 16 (+1)

Altra Regione o Stato Estero 3 (+1)

– In Rianimazione: 21 (-2)

Catanzaro 6 (-2)

Cosenza 5 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 9 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (0)