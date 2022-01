Covid Calabria: contagi di nuovo al rialzo (+3.207) e 13 vittime. Boom di casi nel crotonese

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1820073 (+13.995).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 136584 (+3.207) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4070 (71 in reparto, 13 in terapia intensiva, 3986 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13784 (13603 guariti, 181 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 7993 (131 in reparto, 8 in terapia intensiva, 7854 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29975 (29218 guariti, 757 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2408 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2384 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10618 (10484 guariti, 134 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 10986 (164 in reparto, 11 in terapia intensiva, 10811 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39614 (39124 guariti, 490 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 6774 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 6767 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8643 (8515 guariti,

128 deceduti).L’Asp di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 4 nuovi casi a domicilio. L’Asp di Crotone comunica: “Rispetto al totale di 1101 casi registrati in data odierna, 1030 si riferiscono a test antigenici eseguiti nei giorni precedenti”.

BOLLETTINO 13 GENNAIO

Tamponi effettuati 1.820.073 (+13.995), percentuale dei tamponi positivi al 22,92%

Casi Totali: 136.584 (+3.207)

Catanzaro 17.854 (+220)

Cosenza 37.968 (+571)

Crotone 13.026 (+1101)

Reggio Calabria 50.600 (+975)

Vibo Valentia 15.417 (+336)

Altra Regione o Stato Estero 1.719 (+4)

Guariti: 102.391 (+1.562)

Catanzaro 13.603 (+199)

Cosenza 29.218 (+75)

Crotone 10.484 (+119)

Reggio Calabria 39.124 (+1116)

Vibo Valentia 8.515 (+46)

Altra Regione o Stato Estero 1.447 (+7)

Deceduti: 1.700 (+13)

Catanzaro 181 (+1)

Cosenza 757 (+2)

Crotone 134 (0)

Reggio Calabria 490 (+9)

Vibo Valentia 128 (+1)

Altra Regione o Stato Estero 10 (0)

Attualmente Positivi: 32.493 (+1.632)

Catanzaro 4.070 (+20)

Cosenza 7.993 (+494)

Crotone 2.408 (+982)

Reggio Calabria 10.986 (-150)

Vibo Valentia 6.774 (+289)

Altra Regione o Stato Estero 262 (-3)

– In Isolamento: 32.061 (+1.632)

Catanzaro 3.986 (+25)

Cosenza 7.854 (+491)

Crotone 2.384 (+979)

Reggio Calabria 10.811 (-150)

Vibo Valentia 6.767 (+290)

Altra Regione o Stato Estero 259 (-3)

– In Reparto: 399 (+5)

Catanzaro 71 (-3)

Cosenza 131 (+3)

Crotone 24 (+3)

Reggio Calabria 164 (+3)

Vibo Valentia 7 (-1)

Altra Regione o Stato Estero 2 (0)

– In Rianimazione: 33 (-5)

Catanzaro 13 (-2)

Cosenza 8 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 11 (-3)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (0)