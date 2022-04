Covid Calabria: contagi in leggero calo (+1556) ma un terzo sono solo a Cosenza

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.943.826 (+8.175).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 357.883 (+1.556) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 7.510 (83 in reparto, 11 in terapia intensiva, 7.416 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 45.497 (45.215 guariti, 282 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 46.622 (71 in reparto, 5 in terapia intensiva, 46.546 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 44.611 (43.550 guariti, 1061 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3.320 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.302 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 33.345 (33.125 guariti, 220 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 8.134 (81 in reparto, 3 in terapia intensiva, 8.050 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128.025 (127.268 guariti, 757 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 18.335 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18.317 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 20.040 (19.870 guariti, 170 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 590 nuovi soggetti positivi di cui 12 fuori regione. L’ASP di Reggio Calabria comunica 301 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

BOLLETTINO 30 APRILE 2022

Tamponi effettuati 2.943.826 (+8.175). Percentuale dei tamponi positivi: 19,03%

Casi Totali: 357.883 (+1.556)

Catanzaro 53.007 (+434)

Cosenza 91.233 (+578)

Crotone 36.665 (+133)

Reggio Calabria 136.159 (+300)

Vibo Valentia 38.375 (+98)

Altra Regione o Stato Estero 2.444 (+13)

Guariti: 270.745 (+2.583)

Catanzaro 45.215 (+444)

Cosenza 43.550 (+1395)

Crotone 33.125 (+148)

Reggio Calabria 127.268 (+535)

Vibo Valentia 19.870 (+58)

Altra Regione o Stato Estero 1.717 (+3)

Deceduti: 2.503 (+8)

Catanzaro 282 (+1)

Cosenza 1.061 (+5)

Crotone 220 (0)

Reggio Calabria 757 (+2)

Vibo Valentia 170 (0)

Altra Regione o Stato Estero 13 (0)

Attualmente Positivi: 84.635 (-1.035)

Catanzaro 7.510 (-11)

Cosenza 46.622 (-822)

Crotone 3.320 (-15)

Reggio Calabria 8.134 (-237)

Vibo Valentia 18.335 (+40)

Altra Regione o Stato Estero 714 (+10)

– In Isolamento: 84.345 (-1.021)

Catanzaro 7.416 (-12)

Cosenza 46.546 (-814)

Crotone 3.302 (-12)

Reggio Calabria 8.050 (-233)

Vibo Valentia 18.317 (+40)

Altra Regione o Stato Estero 714 (+10)

– In Reparto: 271 (-15)

Catanzaro 83 (+1)

Cosenza 71 (-8)

Crotone 18 (-3)

Reggio Calabria 81 (-5)

Vibo Valentia 18 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)

– In Rianimazione: 19 (+1)

Catanzaro 11 (0)

Cosenza 5 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 3 (+1)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)