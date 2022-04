Covid Calabria: nelle ultime 24 ore 10 decessi e 1.692 nuovi casi

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2691296 (+9.426).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 303245 (+1.692) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 7218 (79 in reparto, 13 in terapia intensiva, 7126 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 32996 (32742 guariti, 254 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 35358 (123 in reparto, 2 in terapia intensiva, 35233 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39100 (38108 guariti, 992 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 5084 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5062 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25931 (25728 guariti, 203 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 12954 (108 in reparto, 4 in terapia intensiva, 12842 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 108415 (107708 guariti, 707 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 16707 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 16691 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17295 (17135 guariti, 160 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 9 nuovi casi a domicilio.

BOLLETTINO 3 APRILE

Tamponi effettuati 2.691.296 (+9.426). Percentuale dei tamponi positivi: 17,95%

Casi Totali: 303.245 (+1.692)

Catanzaro 40.214 (+412)

Cosenza 74.458 (+593)

Crotone 31.015 (+18)

Reggio Calabria 121.369 (+605)

Vibo Valentia 34.002 (+55)

Altra Regione o Stato Estero 2.187 (+9)

Guariti: 223.051 (+1.100)

Catanzaro 32.742 (+193)

Cosenza 38.108 (+2)

Crotone 25.728 (+26)

Reggio Calabria 107.708 (+879)

Vibo Valentia 17.135 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1.630 (0)

Deceduti: 2.328 (+10)

Catanzaro 254 (+2)

Cosenza 992 (+3)

Crotone 203 (+1)

Reggio Calabria 707 (+4)

Vibo Valentia 160 (0)

Altra Regione o Stato Estero 12 (0)

Attualmente Positivi: 77.866 (+582)

Catanzaro 7.218 (+217)

Cosenza 35.358 (+588)

Crotone 5.084 (-9)

Reggio Calabria 12.954 (-278)

Vibo Valentia 16.707 (+55)

Altra Regione o Stato Estero 545 (+9)

– In Isolamento: 77.498 (+590)

Catanzaro 7.126 (+224)

Cosenza 35.233 (+593)

Crotone 5.062 (-11)

Reggio Calabria 12.842 (-280)

Vibo Valentia 16.691 (+55)

Altra Regione o Stato Estero 544 (+9)

– In Reparto: 348 (-7)

Catanzaro 79 (-6)

Cosenza 123 (-5)

Crotone 22 (+2)

Reggio Calabria 108 (+2)

Vibo Valentia 16 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)

– In Rianimazione: 20 (-1)

Catanzaro 13 (-1)

Cosenza 2 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 4 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (0)