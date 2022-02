Covid Calabria, nuovo aumento: 2055 nuovi casi su 11.481 test

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2122078 (+11.481).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 189133 (+2.055) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6758 (63 in reparto, 4 in terapia intensiva, 6691 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 19458 (19244 guariti, 214 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 11086 (138 in reparto, 7 in terapia intensiva, 10941 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 32681 (31836 guariti, 845 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3016 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2993 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15809 (15639 guariti, 170 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 11766 (108 in reparto, 11 in terapia intensiva, 11647 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 63991 (63389 guariti, 602 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 12389 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12371 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10410 (10264 guariti, 146 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica : “Nel setting fuori regione si registra 1 nuovo caso ricoverato. Si segnala, inoltre, che 11 casi a domicilio e 1 caso guarito, precedentemente comunicati tra i residenti in regione, a seguito di verifiche oggi sono compresi tra i non residenti”.

BOLLETTINO 11 FEBBRAIO

Tamponi effettuati 2.122.078 (+11.481). Tasso di positività al 17,90%

Casi Totali: 189.133 (+2.055)

Catanzaro 26.216 (+192)

Cosenza 43.767 (+120)

Crotone 18.825 (+204)

Reggio Calabria 75.757 (+1226)

Vibo Valentia 22.799 (+300)

Altra Regione o Stato Estero 1.769 (+13)

Guariti: 141.949 (+1.385)

Catanzaro 19.244 (+249)

Cosenza 31.836 (+108)

Crotone 15.639 (+434)

Reggio Calabria 63.389 (+575)

Vibo Valentia 10.264 (+18)

Altra Regione o Stato Estero 1.577 (+1)

Deceduti: 1.987 (+8)

Catanzaro 214 (0)

Cosenza 845 (+5)

Crotone 170 (0)

Reggio Calabria 602 (+3)

Vibo Valentia 146 (0)

Altra Regione o Stato Estero 10 (0)

Attualmente Positivi: 45.197 (+662)

Catanzaro 6.758 (-57)

Cosenza 11.086 (+7)

Crotone 3.016 (-230)

Reggio Calabria 11.766 (+648)

Vibo Valentia 12.389 (+282)

Altra Regione o Stato Estero 182 (+12)

– In Isolamento: 44.821 (+665)

Catanzaro 6.691 (-58)

Cosenza 10.941 (+11)

Crotone 2.993 (-230)

Reggio Calabria 11.647 (+652)

Vibo Valentia 12.371 (+279)

Altra Regione o Stato Estero 178 (+11)

– In Reparto: 354 (-2)

Catanzaro 63 (0)

Cosenza 138 (-3)

Crotone 23 (0)

Reggio Calabria 108 (-3)

Vibo Valentia 18 (+3)

Altra Regione o Stato Estero 4 (+1)

– In Rianimazione: 22 (-1)

Catanzaro 4 (+1)

Cosenza 7 (-1)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 11 (-1)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)