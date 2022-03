Covid Calabria: oltre 2500 nuovi positivi e 6 decessi. Ricoveri in crescita

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.389.306 (+12.446).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 235.836 (+2.599) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4.449 (70 in reparto, 7 in terapia intensiva, 4.372 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.055 (25.820 guariti, 235 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 16.491 (92 in reparto, 3 in terapia intensiva, 16.396 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 36.772 (35.845 guariti, 927 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3.637 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.611 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 20.344 (20.157 guariti, 187 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 10.091 (120 in reparto, 6 in terapia intensiva, 9.965 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 87.878 (87.229 guariti, 649 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 13.093 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13.084 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15.154 (15.000 guariti, 154 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica 912 nuovi soggetti positivi di cui 8 fuori regione. Inoltre, specifica che 3 dei 5 decessi comunicati oggi sono avvenuti a domicilio a gennaio 2022, rispettivamente il 7, l’11 ed il 14 gennaio 2022.

BOLLETTINO 19 MARZO

Tamponi effettuati 2.389.306 (+12.446). Tasso di positività al 20,88%

Casi Totali: 235.836 (+2.599)

Catanzaro 30.504 (+301)

Cosenza 53.263 (+904)

Crotone 23.981 (+254)

Reggio Calabria 97.969 (+803)

Vibo Valentia 28.247 (+329)

Altra Regione o Stato Estero 1.872 (+8)

Guariti: 185.646 (+2.070)

Catanzaro 25.820 (+223)

Cosenza 35.845 (+384)

Crotone 20.157 (+543)

Reggio Calabria 87.229 (+913)

Vibo Valentia 15.000 (+7)

Altra Regione o Stato Estero 1.595 (0)

Deceduti: 2.164 (+6)

Catanzaro 235 (0)

Cosenza 927 (+5)

Crotone 187 (0)

Reggio Calabria 649 (+1)

Vibo Valentia 154 (0)

Altra Regione o Stato Estero 12 (0)

Attualmente Positivi: 48.026 (+523)

Catanzaro 4.449 (+78)

Cosenza 16.491 (+515)

Crotone 3.637 (-289)

Reggio Calabria 10.091 (-111)

Vibo Valentia 13.093 (+322)

Altra Regione o Stato Estero 265 (+8)

– In Isolamento: 47.692 (+512)

Catanzaro 4.372 (+70)

Cosenza 16.396 (+515)

Crotone 3.611 (-287)

Reggio Calabria 9.965 (-116)

Vibo Valentia 13.084 (+322)

Altra Regione o Stato Estero 264 (+8)

– In Reparto: 318 (+9)

Catanzaro 70 (+7)

Cosenza 92 (0)

Crotone 26 (-2)

Reggio Calabria 120 (+4)

Vibo Valentia 9 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (0)

– In Rianimazione: 16 (+2)

Catanzaro 7 (+1)

Cosenza 3 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 6 (+1)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)