Covid in Calabria: +1.178 casi e 2 decessi nell’ultimo bollettino

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3205857 (+4.511).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 405964 (+1.178) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3715 (39 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3673 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 60531 (60207 guariti, 324 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 23000 (47 in reparto, 3 in terapia intensiva, 22950 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 85263 (84140 guariti, 1123 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 758 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 749 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41403 (41170 guariti, 233 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3569 (39 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3529 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 144654 (143865 guariti, 789 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 759 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 750 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39495 (39321 guariti, 174 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica: “oggi 268 positivi di cui 2 fuori regione”.

L’Asp di Cosenza comunica: “Oggi si registrano 476 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 475 unità e non di 476 in quanto è stato eliminato un caso risultato doppio” – “Nel setting fuori regione si registrano 1 ricoverato tra i casi noti a domicilio, 14 nuovi casi a domicilio”.

BOLLETTINO 23 GIUGNO

Tamponi effettuati 3.205.857 (+4.511). Percentuale dei tamponi positivi: 26,11%

Casi Totali: 405.964 (+1.178)

Catanzaro 64.246 (+266)

Cosenza 108.263 (+461)

Crotone 42.161 (+89)

Reggio Calabria 148.223 (+323)

Vibo Valentia 40.254 (+23)

Altra Regione o Stato Estero 2.817 (+16)

Guariti: 370.792 (+764)

Catanzaro 60.207 (+171)

Cosenza 84.140 (+403)

Crotone 41.170 (+49)

Reggio Calabria 143.865 (+78)

Vibo Valentia 39.321 (+53)

Altra Regione o Stato Estero 2.089 (+10)

Deceduti: 2.656 (+2)

Catanzaro 324 (0)

Cosenza 1.123 (+2)

Crotone 233 (0)

Reggio Calabria 789 (0)

Vibo Valentia 174 (0)

Altra Regione o Stato Estero 13 (0)

Attualmente Positivi: 32.516 (+412)

Catanzaro 3.715 (+95)

Cosenza 23.000 (+56)

Crotone 758 (+40)

Reggio Calabria 3.569 (+245)

Vibo Valentia 759 (-30)

Altra Regione o Stato Estero 715 (+6)

– In Isolamento: 32.365 (+412)

Catanzaro 3.673 (+94)

Cosenza 22.950 (+57)

Crotone 749 (+39)

Reggio Calabria 3.529 (+247)

Vibo Valentia 750 (-30)

Altra Regione o Stato Estero 714 (+5)

– In Reparto: 144 (-2)

Catanzaro 39 (0)

Cosenza 47 (-2)

Crotone 9 (+1)

Reggio Calabria 39 (-2)

Vibo Valentia 9 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (+1)

– In Rianimazione: 7 (+2)

Catanzaro 3 (+1)

Cosenza 3 (+1)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 1 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)