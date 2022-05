Covid in Calabria, +1084 nuovi casi e 5 decessi

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.041.152 (+6.299).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 376.925 (+1.084) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5.992 (58 in reparto, 6 in terapia intensiva, 5.928 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 51.818 (51.524 guariti, 294 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 36.020 (65 in reparto, 2 in terapia intensiva, 35.953 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 62.024 (60.945 guariti, 1079 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2.820 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.804 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 36.072 (35.846 guariti, 226 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 4.987 (47 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4.937 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 135.449 (134.678 guariti, 771 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 17.167 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17.153 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22.045 (21.875 guariti, 170 deceduti).

BOLLETTINO 14 MAGGIO 2022

Tamponi effettuati 3.041.152 (+6.299). Tasso di positività al 17,21%

Casi Totali: 376.925 (+1.084)

Catanzaro 57.810 (+263)

Cosenza 98.044 (+361)

Crotone 38.892 (+136)

Reggio Calabria 140.436 (+250)

Vibo Valentia 39.212 (+70)

Altra Regione o Stato Estero 2.531 (+4)

Guariti: 306.669 (+2.227)

Catanzaro 51.524 (+340)

Cosenza 60.945 (+1039)

Crotone 35.846 (+99)

Reggio Calabria 134.678 (+496)

Vibo Valentia 21.875 (+250)

Altra Regione o Stato Estero 1.801 (+3)

Deceduti: 2.553 (+5)

Catanzaro 294 (0)

Cosenza 1.079 (+4)

Crotone 226 (+1)

Reggio Calabria 771 (0)

Vibo Valentia 170 (0)

Altra Regione o Stato Estero 13 (0)

Attualmente Positivi: 67.703 (-1.148)

Catanzaro 5.992 (-77)

Cosenza 36.020 (-682)

Crotone 2.820 (+36)

Reggio Calabria 4.987 (-246)

Vibo Valentia 17.167 (-180)

Altra Regione o Stato Estero 717 (+1)

– In Isolamento: 67.492 (-1.144)

Catanzaro 5.928 (-75)

Cosenza 35.953 (-680)

Crotone 2.804 (+37)

Reggio Calabria 4.937 (-247)

Vibo Valentia 17.153 (-180)

Altra Regione o Stato Estero 717 (+1)

– In Reparto: 200 (-5)

Catanzaro 58 (-3)

Cosenza 65 (-1)

Crotone 16 (-1)

Reggio Calabria 47 (0)

Vibo Valentia 14 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)

– In Rianimazione: 11 (+1)

Catanzaro 6 (+1)

Cosenza 2 (-1)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 3 (+1)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)