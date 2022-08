Covid in Calabria: +1357 nuovi casi e tasso di positività al 29%

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3542022 (+4.613).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 506411 (+1.357) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4543 (63 in reparto, 8 in terapia intensiva, 4472 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 79907 (79547 guariti, 360 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 50498 (111 in reparto, 3 in terapia intensiva, 50384 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 92586 (91365 guariti, 1221 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2835 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2812 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 47416 (47164 guariti, 252 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 10421 (62 in reparto, 0 in terapia intensiva, 10359 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 168604 (167780 guariti, 824 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1939 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1920 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 42508 (42331 guariti, 177 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 318 nuovi soggetti positivi di cui 22 fuori regione.

BOLLETTINO 6 AGOSTO 2022

Tamponi effettuati: 3.542.022 (+4.613). Tasso di positività: 29,42%

Casi Totali: 506.411: (+1.357)

Catanzaro 84.450 (+296)

Cosenza 143.084 (+250)

Crotone 50.251 (+193)

Reggio Calabria 179.025 (+477)

Vibo Valentia 44.447 (+100)

Altra Regione o Stato Estero 5.154 (+41)

Guariti: 430.947 (+2.271)

Catanzaro 79.547 (+527)

Cosenza 91.365 (+271)

Crotone 47.164 (+168)

Reggio Calabria 167.780 (+1275)

Vibo Valentia 42.331 (+4)

Altra Regione o Stato Estero 2.760 (+26)

Deceduti: 2.848 (+1)

Catanzaro 360 (+1)

Cosenza 1.221 (0)

Crotone 252(0)

Reggio Calabria 824(0)

Vibo Valentia177 (0)

Altra Regione o Stato Estero 14(0)

Attualmente Positivi: 72.616 (-915)

Catanzaro 4.543 (-232)

Cosenza 50.498 (-21)

Crotone 2.835 (+25)

Reggio Calabria 10.421 (-798)

Vibo Valentia 1.939 (+96)

Altra Regione o Stato Estero 2.380 (+15)

– In Isolamento: 72.323 (-918)

Catanzaro 4.472 (-229)

Cosenza 50.384 (-28)

Crotone 2.812 (+24)

Reggio Calabria 10.359 (-794)

Vibo Valentia 1.920 (+93)

Altra Regione o Stato Estero 2.376 (+16)

– In Reparto: 281 (+3)

Catanzaro 63 (-3)

Cosenza 111 (+6)

Crotone 23 (+1)

Reggio Calabria 62 (-3)

Vibo Valentia 19 (+3)

Altra Regione o Stato Estero 3 (-1)

– In Rianimazione: 12 (0)

Catanzaro 8 (0)

Cosenza 3 (+1)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 0 (-1)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (0)