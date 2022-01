Covid in Calabria: 2.204 nuovi casi e tasso di positività al 16%

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.717.865 (+13.477).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 118.951 (+2.204) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

BOLLETTINO 5 GENNAIO

Tamponi effettuati 1.717.865 (+13.477), tasso di positività al 16,35%

Casi Totali: 118.951 (+2.204)

Catanzaro 16.179 (+439)

Cosenza 34.592 (+254)

Crotone 10.968 (+140)

Reggio Calabria 43.350 (+800)

Vibo Valentia 12.182 (+567)

Altra Regione o Stato Estero 1.680 (+4)

Guariti: 95.864 (+483)

Catanzaro 12.839 (+51)

Cosenza 28.761 (+104)

Crotone 9.661 (+53)

Reggio Calabria 35.100 (+220)

Vibo Valentia 8.076 (+55)

Altra Regione o Stato Estero 1.427 (0)

Deceduti: 1.647 (+5)

Catanzaro 176 (0)

Cosenza 741 (+2)

Crotone 130 (0)

Reggio Calabria 471 (+3)

Vibo Valentia 119 (0)

Altra Regione o Stato Estero 10 (0)

Attualmente Positivi: 21.440 (+1.716)

Catanzaro 3.164 (+388)

Cosenza 5.090 (+148)

Crotone 1.177 (+87)

Reggio Calabria 7.779 (+577)

Vibo Valentia 3.987 (+512)

Altra Regione o Stato Estero 243 (+4)

– In Isolamento: 21.058 (+1.698)

Catanzaro 3.084 (+376)

Cosenza 4.981 (+149)

Crotone 1.150 (+88)

Reggio Calabria 7.624 (+570)

Vibo Valentia 3.977 (+512)

Altra Regione o Stato Estero 242 (+3)

– In Reparto: 353 (+18)

Catanzaro 70 (+12)

Cosenza 101 (-2)

Crotone 27 (-1)

Reggio Calabria 144 (+8)

Vibo Valentia 10 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (+1)

– In Rianimazione: 29 (0)

Catanzaro 10 (0)

Cosenza 8 (+1)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 11 (-1)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)