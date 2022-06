Covid in Calabria: +364 casi e 2 decessi. Tasso di positività al 18%

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.164.008 (+2.018).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 396.362 (+364) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3.350 (41 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3.308 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 58.818 (58.500 guariti, 318 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 23.477 (47 in reparto, 2 in terapia intensiva, 23.428 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 81.207 (80.094 guariti, 1.113 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 831 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 817 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40.659 (40.427 guariti, 232 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.338 (46 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.292 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 142.999 (142.213 guariti, 786 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 881 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 875 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39.105 (38.932 guariti, 173 deceduti).

BOLLETTINO 13 GIUGNO

Tamponi effettuati 3.164.008 (+2.018). Tasso di positività al 18,04%

Casi Totali: 396.362 (+364)

Catanzaro 62.168 (+41)

Cosenza 104.684 (+171)

Crotone 41.490 (+42)

Reggio Calabria 145.337 (+106)

Vibo Valentia 39.986 (+3)

Altra Regione o Stato Estero 2.697 (+1)

Guariti: 362.187 (+386)

Catanzaro 58.500 (+83)

Cosenza 80.094 (+52)

Crotone 40.427 (+21)

Reggio Calabria 142.213 (+203)

Vibo Valentia 38.932 (+26)

Altra Regione o Stato Estero 2.021 (+1)

Deceduti: 2.635 (+2)

Catanzaro 318 (0)

Cosenza 1.113 (+1)

Crotone 232 (0)

Reggio Calabria 786 (+1)

Vibo Valentia 173 (0)

Altra Regione o Stato Estero 13 (0)

Attualmente Positivi: 31.540 (-24)

Catanzaro 3.350 (-42)

Cosenza 23.477 (+118)

Crotone 831 (+21)

Reggio Calabria 2.338 (-98)

Vibo Valentia 881 (-23)

Altra Regione o Stato Estero 663 (0)

– In Isolamento: 31.383 (-19)

Catanzaro 3.308 (-41)

Cosenza 23.428 (+120)

Crotone 817 (+23)

Reggio Calabria 2.292 (-98)

Vibo Valentia 875 (-23)

Altra Regione o Stato Estero 663 (0)

– In Reparto: 154 (-5)

Catanzaro 41 (-1)

Cosenza 47 (-2)

Crotone 14 (-2)

Reggio Calabria 46 (0)

Vibo Valentia 6 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)

– In Rianimazione: 3 (0)

Catanzaro 1 (0)

Cosenza 2 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 0 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)