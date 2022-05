Covid: in Calabria 437 nuovi positivi (la metà nel cosentino). Aumentano i ricoveri ma nessun decesso

CATANZARO – I n Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.116.415 (+2.871).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 388.905 (+437) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3.958 (47 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3.908 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56.308 (55.998 guariti, 310 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 26.364 (50 in reparto, 2 in terapia intensiva, 26.312 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 75.886 (74.780 guariti, 1106 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1..446 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.429 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39.241 (39.011 guariti, 230 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3.188 (47 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.141 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 140.206 (139.429 guariti, 777 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 3.352 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.343 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 36.323 (36.152 guariti, 171 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 209 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

BOLLETTINO 30 MAGGIO 2022

Tamponi effettuati 3.116.415 (+2.871). Tasso di positività al 15,22%

Casi Totali: 388.905 (+437)

Catanzaro 60.266 (+36)

Cosenza 102.250 (+208)

Crotone 40.687 (+98)

Reggio Calabria 143.394 (+81)

Vibo Valentia 39.675 (+13)

Altra Regione o Stato Estero 2.633 (+1)

Guariti: 347.314 (+1.139)

Catanzaro 55.998 (+61)

Cosenza 74.780 (+6)

Crotone 39.011 (+250)

Reggio Calabria 139.429 (+248)

Vibo Valentia 36.152 (+573)

Altra Regione o Stato Estero 1.944 (+1)

Deceduti: 2.607 (0)

Catanzaro 310 (0)

Cosenza 1.106 (0)

Crotone 230 (0)

Reggio Calabria 777 (0)

Vibo Valentia 171 (0)

Altra Regione o Stato Estero 13 (0)

Attualmente Positivi: 38.984 (-702)

Catanzaro 3.958 (-25)

Cosenza 26.364 (+202)

Crotone 1.446 (-152)

Reggio Calabria 3.188 (-167)

Vibo Valentia 3.352 (-560)

Altra Regione o Stato Estero 676 (0)

– In Isolamento: 38.809 (-716)

Catanzaro 3.908 (-29)

Cosenza 26.312 (+199)

Crotone 1.429 (-153)

Reggio Calabria 3.141 (-171)

Vibo Valentia 3.343 (-562)

Altra Regione o Stato Estero 676 (0)

– In Reparto: 170 (+13)

Catanzaro 47 (+4)

Cosenza 50 (+2)

Crotone 17 (+1)

Reggio Calabria 47 (+4)

Vibo Valentia 9 (+2)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)

– In Rianimazione: 5 (+1)

Catanzaro 3 (0)

Cosenza 2 (+1)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 0 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)