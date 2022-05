Covid: in Calabria 479 casi nelle ultime 24 ore, più di 200 nel cosentino. Un decesso

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.082.883 (+3.528).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 383.808 (+479) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4.722 (53 in reparto, 4 in terapia intensiva, 4.665 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 54.524 (54.222 guariti, 302 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 30.743 (60 in reparto, 3 in terapia intensiva, 30.680 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 69.710 (68.618 guariti, 1.092 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 2.288 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.268 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 37.593 (37.364 guariti, 229 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 4.189 (46 in reparto, 1 in terapia intensiva, 4.142 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 137.957 (137.182 guariti, 775 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 9.302 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 9.291 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 30.185 (30.014 guariti, 171 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 99 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 207 nuovi soggetti positivi di cui 5 fuori regione.

BOLLETTINO 22 MAGGIO 2022

Tamponi effettuati 3.082.883 (+3.528). Tasso di positività al 13,58%

Casi Totali: 383.808 (+479)

Catanzaro 59.246 (+98)

Cosenza 100.453 (+202)

Crotone 39.881 (+1)

Reggio Calabria 142.146 (+152)

Vibo Valentia 39.487 (+20)

Altra Regione o Stato Estero 2.595 (+6)

Guariti: 329.247 (+2.070)

Catanzaro 54.222 (+252)

Cosenza 68.618 (+197)

Crotone 37.364 (+20)

Reggio Calabria 137.182 (+345)

Vibo Valentia 30.014 (+1254)

Altra Regione o Stato Estero 1.847 (+2)

Deceduti: 2.582 (+1)

Catanzaro 302 (0)

Cosenza 1.092 (+1)

Crotone 229 (0)

Reggio Calabria 775 (0)

Vibo Valentia 171 (0)

Altra Regione o Stato Estero 13 (0)

Attualmente Positivi: 51.979 (-1.592)

Catanzaro 4.722 (-154)

Cosenza 30.743 (+4)

Crotone 2.288 (-19)

Reggio Calabria 4.189 (-193)

Vibo Valentia 9.302 (-1234)

Altra Regione o Stato Estero 735 (+4)

– In Isolamento: 51.781 (-1.586)

Catanzaro 4.665 (-151)

Cosenza 30.680 (+4)

Crotone 2.268 (-19)

Reggio Calabria 4.142 (-190)

Vibo Valentia 9.291 (-1234)

Altra Regione o Stato Estero 735 (+4)

– In Reparto: 190 (-7)

Catanzaro 53 (-4)

Cosenza 60 (0)

Crotone 20 (0)

Reggio Calabria 46 (-3)

Vibo Valentia 11 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)

– In Rianimazione: 8 (+1)

Catanzaro 4 (+1)

Cosenza 3 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 1 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)