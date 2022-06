Covid: in Calabria 601 nuovi positivi e 5 decessi nelle ultime 24 ore

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.125.701 (+4.006)

.Le persone risultate positive al Coronavirus sono 390.339 (+601) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3.787 (48 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3.737 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56.833 (56.519 guariti, 314 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 24.734 (56 in reparto, 1 in terapia intensiva, 24.677 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 77.903 (76.795 guariti, 1108 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1.332 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.318 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39.570 (39.339 guariti, 231 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3.149 (47 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.102 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 140.655 (139.876 guariti, 779 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2.530 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.521 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 37.209 (37.038 guariti, 171 deceduti).

BOLLETTINO 1 GIUGNO 2022