Covid in Calabria: 620 nuovi casi e 4 decessi

CATANZARO – Le persone risultate positive al Coronavirus sono 597554 (+620) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4009460 (+3.680).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1583 (19 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1560 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 102419 (102023 guariti, 396 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2145 (70 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2074 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 174437 (173063 guariti, 1374 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 249 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 247 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 57438 (57167 guariti, 271 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2217 (34 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2181 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 198353 (197476 guariti, 877 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 477 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 461 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 50979 (50789 guariti, 190 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 256 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione. L’ASP di Cosenza comunica 256 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.

BOLLETTINO 30 NOVEMBRE 2022

Tamponi effettuati 4.009.460 (+3.680). Percentuale dei tamponi positivi: 16,85%

Casi Totali: 597.554 (+620)

Catanzaro 104.002 (+178)

Cosenza 176.582 (+158)

Crotone 57.687 (+36)

Reggio Calabria 200.570 (+225)

Vibo Valentia 51.456 (+15)

Altra Regione o Stato Estero 7.257 (+8)

Guariti: 587.556 (+430)

Catanzaro 102.023 (+126)

Cosenza 173.063 (+83)

Crotone 57.167 (+48)

Reggio Calabria 197.476 (+159)

Vibo Valentia 50.789 (+4)

Altra Regione o Stato Estero 7.038 (+10)

Deceduti: 3.127 (+4)

Catanzaro 396 (0)

Cosenza 1.374 (+2)

Crotone 271 (+1)

Reggio Calabria 877 (+1)

Vibo Valentia 190 (0)

Altra Regione o Stato Estero 19 (0)

Attualmente Positivi: 6.871 (+186)

Catanzaro 1.583 (+52)

Cosenza 2.145 (+73)

Crotone 249 (-13)

Reggio Calabria 2.217 (+65)

Vibo Valentia 477 (+11)

Altra Regione o Stato Estero 200 (-2)

– In Isolamento: 6.722 (+184)

Catanzaro 1.560 (+51)

Cosenza 2.074 (+72)

Crotone 247 (-11)

Reggio Calabria 2.181 (+63)

Vibo Valentia 461 (+11)

Altra Regione o Stato Estero 199 (-2)

– In Reparto: 142 (+1)

Catanzaro 19 (+1)

Cosenza 70 (+1)

Crotone 2 (-2)

Reggio Calabria 34 (+1)

Vibo Valentia 16 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (0)

– In Rianimazione: 7 (+1)

Catanzaro 4 (0)

Cosenza 1 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 2 (+1)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)