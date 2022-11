Covid in Calabria: 660 nuovi positivi e nessun decesso. Scendono i ricoveri

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 590537 (+660) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3967575 (+3.647).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1843 (15 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1824 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 100250 (99858 guariti, 392 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2493 (65 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2428 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 171959 (170599 guariti, 1360 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 247 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 242 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 57081 (56812 guariti, 269 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1730 (22 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1707 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 196777 (195906 guariti, 871 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 456 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 442 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 50483 (50293 guariti, 190 deceduti).

L’ ASP di Catanzaro comunica 169 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione. L’ASP di Cosenza comunica 200 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione. Oggi si registrano 201 nuovi casi; Il numero complessivo dei casi è incrementato di 200 unità e non di 201 in quanto è stato eliminato un caso risultato doppio.

BOLLETTINO 17 NOVEMBRE 2022

Tamponi effettuati 3.967.575 (+3.647). Percentuale dei tamponi positivi: 18,10%

Casi Totali: 590.537 (+660)

Catanzaro 102.093 (+168)

Cosenza 174.452 (+199)

Crotone 57.328 (+40)

Reggio Calabria 198.507 (+204)

Vibo Valentia 50.939 (+46)

Altra Regione o Stato Estero 7.218 (+3)

Guariti: 580.428 (+541)

Catanzaro 99.858 (+167)

Cosenza 170.599 (+234)

Crotone 56.812 (+15)

Reggio Calabria 195.906 (+89)

Vibo Valentia 50.293 (+32)

Altra Regione o Stato Estero 6.960 (+4)

Deceduti: 3.101 (0)

Catanzaro 392 (0)

Cosenza 1.360 (0)

Crotone 269 (0)

Reggio Calabria 871 (0)

Vibo Valentia 190 (0)

Altra Regione o Stato Estero 19 (0)

Attualmente Positivi: 7.008 (+119)

Catanzaro 1.843 (+1)

Cosenza 2.493 (-35)

Crotone 247 (+25)

Reggio Calabria 1.730 (+115)

Vibo Valentia 456 (+14)

Altra Regione o Stato Estero 239 (-1)

– In Isolamento: 6.880 (+123)

Catanzaro 1.824 (-2)

Cosenza 2.428 (-29)

Crotone 242 (+25)

Reggio Calabria 1.707 (+117)

Vibo Valentia 442 (+13)

Altra Regione o Stato Estero 237 (-1)

– In Reparto: 123 (-5)

Catanzaro 15 (+2)

Cosenza 65 (-6)

Crotone 5 (0)

Reggio Calabria 22 (-2)

Vibo Valentia 14 (+1)

Altra Regione o Stato Estero 2 (0)

– In Rianimazione: 5 (+1)

Catanzaro 4 (+1)

Cosenza 0 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 1 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)